В двух бочках 725 литров бензина.Когда из первой бочки взяли 1/3 а из второй бочки 2/7 бензина то в обеих бочках бензина стало поровну.Сколько литров

Пусть во второй бочке х литров, тогда в первой бочке (725-х) литров.Из первой взяли 1/3, осталось 2/3 от (724-х), Это равно 2/3*(725-x).Из второй взяли 2/7, осталось 5/7 от х. Это 5/7*x, Остатки равны. 2/3*(725-x)=5/7*x.