В двух мешках 27 конфет.Когда из первого мешочка взяли 5 конфет то в нем осталось 12 конфет.Сколько конфет было во втором мешочке?

Математика
В двух мешках 27 конфет.Когда из первого мешочка взяли 5 конфет то в нем осталось 12 конфет.Сколько конфет было во втором мешочке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
27-(5+12)=10 конфет во 2 мешочке
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