В двух мешках 27 конфет.Когда из первого мешочка взяли 5 конфет то в нем осталось 12 конфет.Сколько конфет было во втором мешочке?

Математика

В двух мешках 27 конфет.Когда из первого мешочка взяли 5 конфет то в нем осталось 12 конфет.Сколько конфет было во втором мешочке?

Автор: Гость