в двух мотках было одинаковое количество провода. Когда от первого мотка отрезали 36 м а от второго 16 м то в первом мотке осталось провода в 2 раза м еньше чем во втором. Сколько метров провода было в каждом мотке сн...
в двух мотках было одинаковое количество провода. Когда от первого мотка отрезали 36 м а от второго 16 м то в первом мотке осталось провода в 2 раза м еньше чем во втором. Сколько метров провода было в каждом мотке сначала? скажите решение и ответ!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Остаток первого мотка = х метров. Значит остаток второго равен 2х.Добавляем к ним отрезанные части и получаем равенство: х + 36 = 2х + 16. Переносим "иксы" вправо, а числа влево. Получаем: 36 - 16 = 2х - х 20 = х Значит в первом мотке было: х + 36 = 20 + 36 = 56 метров. Для проверки: во втором: 2х + 16 = 2*20 + 16 = 40 + 16 = 56. Ответ правильный.