в двух мотках было одинаковое количество провода. Когда от первого мотка отрезали 36 м а от второго 16 м то в первом мотке осталось провода в 2 раза м еньше чем во втором. Сколько метров провода было в каждом мотке сн...

в двух мотках было одинаковое количество провода. Когда от первого мотка отрезали 36 м а от второго 16 м то в первом мотке осталось провода в 2 раза м еньше чем во втором. Сколько метров провода было в каждом мотке сначала? скажите решение и ответ!