в двух мотках было одинаковое количество провода . Когда от первого провода отрезали 36 м а от второо 16 метров то в первом мотке осталось провода в 2 раза меньше чем во втором . сколько метров провода было в каждом ...
в двух мотках было одинаковое количество провода . Когда от первого провода отрезали 36 м а от второо 16 метров то в первом мотке осталось провода в 2 раза меньше чем во втором . сколько метров провода было в каждом мотке сначала ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
если было------хот первого ----- отрезали 36 м-----------2*х-36от второго--------отрезали 16 м----------х-16получается:2(х-36)=х-162х-72=х-162х-х=72-16х=56 метров провода было в каждом мотке сначала.проверка:56-36=20 м--------- в первом мотке осталось56-16=40 м--------- во втором мотке осталось.40:20=в 2 раза в первом мотке меньше , чем во втором.