В двух мотках было поровну метров провода.От первого мотка отрезали 120 м провода, и в нём осталось 380 м , а от второго мотка отрезали 105 м. Обьясни что означают выражен ие 120+105 120-105 120+380 120+380-105

120+380=500 выходит в каждом мотке было по 500 м провода. 120+105=225 метров отрезали всего от первого и второго мотка 120-105=15 от первого отрезали на 15 метров больше, чем от второго... 120+380-105=395 метров про-да осталось на втором мотке...