В двух спортивных секциях занимаются 80 учащихся.В первой секции занимается в 3 раза меньше учащихся,чем во второй.Сколько учащихся занимается в каждой секции?
Математика
В двух спортивных секциях занимаются 80 учащихся.В первой секции занимается в 3 раза меньше учащихся,чем во второй.Сколько учащихся занимается в каждой секции?
Ответ(ы):
Гость:
Допустим,что в одной секции занимаются x человек,а в другой 3x. Выходит уравнение x+3x=80 4x=80 x=20 в первой секции - 20 чел в другой 20*3=60
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