В двух бочках было одинаковое количество воды когда из одной бочки взяли одну чет??ертую а с другой 50 литров когда воды в бочках осталось поровну Сколько литров воды было в бочках вместе
Математика
В двух бочках было одинаковое количество воды когда из одной бочки взяли одну чет??ертую а с другой 50 литров когда воды в бочках осталось поровну Сколько литров воды было в бочках вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\ 4-это 50 литров, значит в одной бочке 200л. Соответственно в двух-400л
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