В двух бочках было одинаковое количество воды когда из одной бочки взяли одну чет??ертую а с другой 50 литров когда воды в бочках осталось поровну Сколько литров воды было в бочках вместе

Математика

В двух бочках было одинаковое количество воды когда из одной бочки взяли одну чет??ертую а с другой 50 литров когда воды в бочках осталось поровну Сколько литров воды было в бочках вместе

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