В двух корзинах было 61 яблоко. В одной корзине на 23 яблока меньше, чем во второй.Сколько яблок было в каждой корзине? . Математика 5 класс.
Математика
В двух корзинах было 61 яблоко. В одной корзине на 23 яблока меньше, чем во второй.Сколько яблок было в каждой корзине? . Математика 5 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 61-23=38 (яб)-в двух корзина без 23 2)38:2=19(яб)-в первой корзине 3)19+23=42 (яб)-во второй корзине проверка 4)19+42=61(яб)-всего Ответ:42 и 19 яблок
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