В двух корзинах было 61 яблоко. В одной корзине на 23 яблока меньше, чем во второй.Сколько яблок было в каждой корзине? . Математика 5 класс.

Математика

В двух корзинах было 61 яблоко. В одной корзине на 23 яблока меньше, чем во второй.Сколько яблок было в каждой корзине? . Математика 5 класс.

Автор: Гость