В двух корзинах было яблок поровну, если из первой корзины взять 2,8 кг яблок то во второй будет в 2 раза больше чем в первой. Сколько кг яблок было сначала?

Математика

В двух корзинах было яблок поровну, если из первой корзины взять 2,8 кг яблок то во второй будет в 2 раза больше чем в первой. Сколько кг яблок было сначала?

Автор: Гость