В двух корзинах было яблок поровну, если из первой корзины взять 2,8 кг яблок то во второй будет в 2 раза больше чем в первой. Сколько кг яблок было сначала?

Математика
В двух корзинах было яблок поровну, если из первой корзины взять 2,8 кг яблок то во второй будет в 2 раза больше чем в первой. Сколько кг яблок было сначала?
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