В двух корзинах грибов было поровну. На суп взяли из одной корзины 7грибов, а из другой-5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Об'ясни почему.

Математика

В двух корзинах грибов было поровну. На суп взяли из одной корзины 7грибов, а из другой-5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Об'ясни почему.

Автор: Гость