В двух корзинах грибов было поровну. На суп взяли из одной корзины 7грибов, а из другой-5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Об'ясни почему.
Математика
В двух корзинах грибов было поровну. На суп взяли из одной корзины 7грибов, а из другой-5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Об'ясни почему.
Ответ(ы):
Гость:
Во 2 ой. Потому что из 1 ой взяли грибов больше ,чем со 2 ой
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