В двух ковшах созвездий Большой и Малой медведиц 14 видимых с Земли звезд. В Большо?? ковше их 7. Узнай общее количество видимых звезд двух созвездий

Математика

В двух ковшах созвездий Большой и Малой медведиц 14 видимых с Земли звезд. В Большо?? ковше их 7. Узнай общее количество видимых звезд двух созвездий

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