В двух ковшах созвездий Большой и Малой медведиц 14 видимых с Земли звезд. В Большо?? ковше их 7. Узнай общее количество видимых звезд двух созвездий

Математика
В двух ковшах созвездий Большой и Малой медведиц 14 видимых с Земли звезд. В Большо?? ковше их 7. Узнай общее количество видимых звезд двух созвездий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в маленьком ковше 7 видимых. Итого : 14 видимых с земли звезд. га самом деле их намного больше
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