В двух кружках 27 третьекласников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьеклассников занималось в каждом кружке первоначально?
Математика
В двух кружках 27 третьекласников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьеклассников занималось в каждом кружке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+7=34(реб) стало всего 34:2=17(дет) стало в каждом кружке, т.е было вначале в одном 17-7=10(дет) было сначала в другом Ответ: 17 детей, 10 детей.
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