В двух кусках было одинаковое количество ткани. После того, как от одного куска от??езали 18 м а от другого куска 25 м. в первом куске осталось в двое больше ткани чем во втором. сколько метров ткани было в каждом куске

Математика

В двух кусках было одинаковое количество ткани. После того, как от одного куска от??езали 18 м а от другого куска 25 м. в первом куске осталось в двое больше ткани чем во втором. сколько метров ткани было в каждом куске

Автор: Гость