В двух кусках было одинаковое количество ткани. После того, как от одного куска от??езали 18 м а от другого куска 25 м. в первом куске осталось в двое больше ткани чем во втором. сколько метров ткани было в каждом куске
Математика
В двух кусках было одинаковое количество ткани. После того, как от одного куска от??езали 18 м а от другого куска 25 м. в первом куске осталось в двое больше ткани чем во втором. сколько метров ткани было в каждом куске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в каждом куске было х м ткани. Тогда: (х-18)=(х-25)×2; х-18=2х-50; 2х-х=50-18; х=32. Ответ: в каждом куске было по 32 м ткани.
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