В двух кусках поровну ткани. После того как от первого куска продали 14метров, а от ??торого 22метра-в первом куске осталось втрое больше ткани, чем во втором. Сколько ткани было в каждом куске первоначально
Математика
В двух кусках поровну ткани. После того как от первого куска продали 14метров, а от ??торого 22метра-в первом куске осталось втрое больше ткани, чем во втором. Сколько ткани было в каждом куске первоначально
Ответ(ы):
Гость:
Через уравнение кусок примем за x (x-14):(x-22)=3 x-14:(x-22)=3 x-14=3x-66 x=3x+14-66 x=3x-52 2x=52 x=26 ПРОВЕРКА (26-14):(26-22)=3 12:4=3 ОТВЕТ:В КАЖДОМ КУСКЕ БЫЛО 26м ТКАНИ
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