В двух кусках поровну ткани. После того как от первого куска продали 14метров, а от ??торого 22метра-в первом куске осталось втрое больше ткани, чем во втором. Сколько ткани было в каждом куске первоначально

Математика

В двух кусках поровну ткани. После того как от первого куска продали 14метров, а от ??торого 22метра-в первом куске осталось втрое больше ткани, чем во втором. Сколько ткани было в каждом куске первоначально

Автор: Гость