В двух пакетах 3,75 кг конфет.В одном пакете конфет в 2 раза меньше,чем в другом.Сколько конфет в большем пакете?

Математика

В двух пакетах 3,75 кг конфет.В одном пакете конфет в 2 раза меньше,чем в другом.Сколько конфет в большем пакете?

Автор: Гость