В двух пакетах 3,75 кг конфет.В одном пакете конфет в 2 раза меньше,чем в другом.Сколько конфет в большем пакете?
Математика
В двух пакетах 3,75 кг конфет.В одном пакете конфет в 2 раза меньше,чем в другом.Сколько конфет в большем пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2x=3.75 3x=3.75 x=1.25 2x=2.5
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