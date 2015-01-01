В двух пакетах по 62 конфеты. из первого пакета взяли 19 конфет , а из второго взяли с??олько,сколько осталось в первом. сколько конфет осталось в двух пакетах?

Математика
В двух пакетах по 62 конфеты. из первого пакета взяли 19 конфет , а из второго взяли с??олько,сколько осталось в первом. сколько конфет осталось в двух пакетах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62-19=43 это во 2 пакете конфет
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