В ДВУХ ПТИЧИЙ ГНЕЗДАХ ЛЕЖАЛО ПО 6 ЯИЦ ВСКОРЕ ИЗ НИХ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 4 ПТЕНЦА СКОЛЬКО ЯИЦ ОСТАЛОСЬ В ОБОИХ ГНЕЗДАХ ?

Математика

В ДВУХ ПТИЧИЙ ГНЕЗДАХ ЛЕЖАЛО ПО 6 ЯИЦ ВСКОРЕ ИЗ НИХ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 4 ПТЕНЦА СКОЛЬКО ЯИЦ ОСТАЛОСЬ В ОБОИХ ГНЕЗДАХ ?

Автор: Гость