В ДВУХ ПТИЧИЙ ГНЕЗДАХ ЛЕЖАЛО ПО 6 ЯИЦ ВСКОРЕ ИЗ НИХ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 4 ПТЕНЦА СКОЛЬКО ЯИЦ ОСТАЛОСЬ В ОБОИХ ГНЕЗДАХ ?
Математика
В ДВУХ ПТИЧИЙ ГНЕЗДАХ ЛЕЖАЛО ПО 6 ЯИЦ ВСКОРЕ ИЗ НИХ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 4 ПТЕНЦА СКОЛЬКО ЯИЦ ОСТАЛОСЬ В ОБОИХ ГНЕЗДАХ ?
Ответ(ы):
Гость:
Всего 6*2=12 яиц в двух 12-4=8 яиц осталось в обоих
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