В двух тарелках 28 слив.если из первой тарелки переложить во вторую 5 слив,то в обеи?? тарелках слив будет поровну.сколько слив в каждой тарелки?

Математика

В двух тарелках 28 слив.если из первой тарелки переложить во вторую 5 слив,то в обеи?? тарелках слив будет поровну.сколько слив в каждой тарелки?

Автор: Гость