В двух зрительных залах 900 мест.В малом 10 рядов ,а в большом 15 таких же рядов .Скол??ко мест в каждом зале . На сколько мест больше в одно зале чем во втором

Математика
В двух зрительных залах 900 мест.В малом 10 рядов ,а в большом 15 таких же рядов .Скол??ко мест в каждом зале . На сколько мест больше в одно зале чем во втором
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