В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на реостате, если напряжение на плитке 75 В.

Физика
В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на реостате, если напряжение на плитке 75 В.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тока при последовательном соединении одинакова ина реостате, и на плитке. По закону Ома I=U/R     75/50=U/60  из этой пропорции U=90 В
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