В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на реостате, если напряжение на плитке 75 В.
Физика
В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на реостате, если напряжение на плитке 75 В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тока при последовательном соединении одинакова ина реостате, и на плитке. По закону Ома I=U/R 75/50=U/60 из этой пропорции U=90 В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Физика
Динамометр к которому подвешен груз объемом 500 см^3 показывает 10H каким станет его ??оказание если груз опустить в воду
Русский язык