В электропаяльнике при напряжении 220 [В] возникает ток силой 0,2 [А]. Какое количество олова, взятого при 22 градусах (по Цельсию), можно расплавить за 2 минуты, если КПД паяльника 90 % ?Удельная теплоёмкость олова: 230 Дж/кг*...
Физика
В электропаяльнике при напряжении 220 [В] возникает ток силой 0,2 [А]. Какое количество олова, взятого при 22 градусах (по Цельсию), можно расплавить за 2 минуты, если КПД паяльника 90 % ?Удельная теплоёмкость олова: 230 Дж/кг*К.Удельная теплота плавления олова: 59 000 Дж/кг.Температура плавления олова: 232 градуса (по Цельсию).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220В, 2.2А - мощность паяльника 220*2,2=484Вт. учитывая кпд, за две минуты паяльник выделит 484*0,9*120=52272Дж тепла. по условию, чтобы нагреть и расплавить олово, надо Q=m*(t2-t1)*C+m*q, отсюда m=Q/((t2-t1)*C+g)=52272/((232-22)*230+59000)=0.487кг
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