В электропаяльнике при напряжении 220 [В] возникает ток силой 0,2 [А]. Какое количество олова, взятого при 22 градусах (по Цельсию), можно расплавить за 2 минуты, если КПД паяльника 90 % ?Удельная теплоёмкость олова: 230 Дж/кг*...

Физика

В электропаяльнике при напряжении 220 [В] возникает ток силой 0,2 [А]. Какое количество олова, взятого при 22 градусах (по Цельсию), можно расплавить за 2 минуты, если КПД паяльника 90 % ?Удельная теплоёмкость олова: 230 Дж/кг*К.Удельная теплота плавления олова: 59 000 Дж/кг.Температура плавления олова: 232 градуса (по Цельсию).

Автор: Гость