в этом году к восьмому Марту в теплице вырастили 9500 роз что в 4 раза больше чем в пр??шлом году Во сколько раз больше вырастили в теплице в этом году
Математика
в этом году к восьмому Марту в теплице вырастили 9500 роз что в 4 раза больше чем в пр??шлом году Во сколько раз больше вырастили в теплице в этом году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом году вырастили в 1 раз больше
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