в этом году к восьмому Марту в теплице вырастили 9500 роз что в 4 раза больше чем в пр??шлом году Во сколько раз больше вырастили в теплице в этом году

Математика

в этом году к восьмому Марту в теплице вырастили 9500 роз что в 4 раза больше чем в пр??шлом году Во сколько раз больше вырастили в теплице в этом году

Автор: Гость