В этом месяце Назрани собирается прочитать две новые книги .В одной книге 214 стран??ц ,а в другой 144 Назрин прочитала 135 страниц книги . Сколько страниц ей осталось прочитать? Решите задачу двумя способами.

Математика
В этом месяце Назрани собирается прочитать две новые книги .В одной книге 214 стран??ц ,а в другой 144 Назрин прочитала 135 страниц книги . Сколько страниц ей осталось прочитать? Решите задачу двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: (214+144)-135=358-135=223 2 способ: (144-135)+214=223
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