В этом месяце Назрани собирается прочитать две новые книги .В одной книге 214 стран??ц ,а в другой 144 Назрин прочитала 135 страниц книги . Сколько страниц ей осталось прочитать? Решите задачу двумя способами.

Математика

В этом месяце Назрани собирается прочитать две новые книги .В одной книге 214 стран??ц ,а в другой 144 Назрин прочитала 135 страниц книги . Сколько страниц ей осталось прочитать? Решите задачу двумя способами.

Автор: Гость