В этом предложении, перед словами "без убийства" нужна запятая? Объясните мне, пожалуйста, не уже ли нельзя было узнать о том, на что вы способны и что вы можете, без убийства?

Русский язык

В этом предложении, перед словами "без убийства" нужна запятая? Объясните мне, пожалуйста, не уже ли нельзя было узнать о том, на что вы способны и что вы можете, без убийства?

Автор: Гость