В этом предложении, перед словами "без убийства" нужна запятая? Объясните мне, пожалуйста, не уже ли нельзя было узнать о том, на что вы способны и что вы можете, без убийства?
Русский язык
В этом предложении, перед словами "без убийства" нужна запятая? Объясните мне, пожалуйста, не уже ли нельзя было узнать о том, на что вы способны и что вы можете, без убийства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая не нужна. И правильно писать "неужели", а не "не уже ли".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача: Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда Уфе 15 часов, в Красноярске в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, ко...
Математика
Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмма Чему равна масса абрикоса в одном ящике
Математика
На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ отпущено 3/11 этого угля. Сколько тонн ??гля осталось на складе. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!