в этом ущелье царь леонид и 300 спартанцев пали в неравной схватке с полчищами персов

в этом ущелье царь леонид и 300 спартанцев пали в неравной схватке с полчищами персов

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Ответил Гость:
Битва при Фермопилах Фермопильское ущелье
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