В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками,под посевами 380 га, под сенокосом 320 га, под лесом 40 га и под выгоном 120 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера???
В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками,под посевами 380 га, под сенокосом 320 га, под лесом 40 га и под выгоном 120 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера???
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 380 га+ 3 га =383 (га) 2) 383 га + 320 га = 703 (га) 3) 703 га + 40 га = 743 (га) 4) 743 га + 120га = 863 (га) Ответ: 863 га в использовании у фермера