В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками, под посевами mdash; 367 га, ??од сенокосом mdash; 316 га, под лесом mdash; 35 га и под выгоном mdash; 118 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера?
Математика
В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками, под посевами mdash; 367 га, ??од сенокосом mdash; 316 га, под лесом mdash; 35 га и под выгоном mdash; 118 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера?
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