В феврале позно вечером ко мне во двор забрела породистая кошка пепельного цвета.??корее всего за ней гнались злые собаки и она решила спрятаться у нас дома.Она часто к нам приходила домой и мы ёё кормили,наверное она потерялас...

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В феврале позно вечером ко мне во двор забрела породистая кошка пепельного цвета.??корее всего за ней гнались злые собаки и она решила спрятаться у нас дома.Она часто к нам приходила домой и мы ёё кормили,наверное она потерялась или её выгнали из дома.И мы всей семьёй решили забрать ее к себе. Мама повезла ее к ветеринарному врачу и сделала кошке все необходимые прививки от всяких болезней.Кошке мы дали кличку Муся.У Муси очень хороший аппетит.Муся слегка пухлая,потому что она очень любит покушать. Муся очень игривая и шаловливая.Она всегда хочет играть или,что-то сотворить.Чтобы Мусе не было скучно я сделал ей игрушку.Она очень ей нравится.Муся может сутками играть с ней и может лишь сходить попить воды.Иногда я выпускаю Мусю на улицу что бы она подышала свежим воздухом.Еще она любит поспать после того как хорошенько покушает.Вот такая у меня веселая,озорная и шаловливая кошка Муся. ПОМОГИТЕ ДОПОЛНИТЬ 100 баллов

Автор: Гость