В финале школьного чемпионата по баскетболу команда 5а класса забила 9 мячей Докажите что найдутся 2 человека у которых одинаковое количество мячей (в команде всего 5 человек) Зада чуть чуть не так написана но реш...
Разное
В финале школьного чемпионата по баскетболу команда 5а класса забила 9 мячей Докажите что найдутся 2 человека у которых одинаковое количество мячей (в команде всего 5 человек) Зада чуть чуть не так написана но решите
Ответ(ы):
Гость:
1)допустим что 4 человека забили по 2 мяча, а пятый 1 мяч в этом случае найдутся 2 человека с одинаковым количеством мячей 2)допустим что 2 человека забили по 3 мяча и 3 человека по одному мячу в этом случае тоже найдутся 2 человека с одинаковым количеством мячей 2 человека не найдутся лишь в том случае если все 9 мячей забил один человек
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