В футболе команда получает 3 очка за победу ,1 за ничью, 0 за проигрыш. три команды сыграли турнир из 3 матчей(каждая с каждой по 1 разу).верно ли утверждение? 1)ни 1 из команд не набрала 5 очков. 2)если все команды набрали р...
Математика
В футболе команда получает 3 очка за победу ,1 за ничью, 0 за проигрыш. три команды сыграли турнир из 3 матчей(каждая с каждой по 1 разу).верно ли утверждение? 1)ни 1 из команд не набрала 5 очков. 2)если все команды набрали разное число очков, то 1 из них получила о очков.
Ответ(ы):
Гость:
1 правильно второе нет
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