В гараже стоят 750 автомобилей.Грузовые автомобили имеют 6 колес,а легковые - по 4 колеса.Сколько и каких автомобилей в гараже,если колес всего 3024? Запиши решение и ответ

х - Грузовые автомобили у - Легковые автомобили х + у = 750 6*х + 4*у = 3024 х = 750 - у 6*(750 - у) + 4*у = 3024 х = 750 - у (4500 - 6*у) + 4*у = 3024 х = 750 - у 4500 - 6*у + 4*у = 3024 х = 750 - у 4500 - 3024 = 2*у х = 750 - у 1476 = 2*у х = 750 - у у = 1476 / 2 х = 750 - у у = 738 х = 750 - 738 у = 738 х = 12 у = 738 12 Грузовых автомобилей 738 Легковых автомобилей