В гараже стоят легковые машины и автобусы. Из них 1/4 часть и ещё 8 легковых машин, остальные 10- автобусы. Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?

Математика

В гараже стоят легковые машины и автобусы. Из них 1/4 часть и ещё 8 легковых машин, остальные 10- автобусы. Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?

Автор: Гость