В гараже стоят легковые машины и автобусы. Из них 1/4 часть и ещё 8 легковых машин, остальные 10- автобусы. Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?
Математика
В гараже стоят легковые машины и автобусы. Из них 1/4 часть и ещё 8 легковых машин, остальные 10- автобусы. Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?
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