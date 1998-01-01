В железный котел массой 1,5 кг налито 5 кг воды. сколько надо тепла, чтобы в этом котле нагреть воду от 15 градусов Цельсия до 100 градусов Цельсия?

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Гиплпгип нолито неизвестно сколько я вообще не за сколько 1 лица и так далее в железный котел массой 1 с половиной килограмма на 10 килограмм воды сколько надо тепла чтобы в этом котле нагреть воду от 15 градусов хз