В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см2, а большого-500см2. Сила,действующая на малый поршень, равна 500Н. Чему равна сила, действующая на большой поршень?

Физика
В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см2, а большого-500см2. Сила,действующая на малый поршень, равна 500Н. Чему равна сила, действующая на большой поршень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S1= 5 см2 S2= 500 см2 F1 =500 Н F2 = ? Решение: можно см2 не переводить в м2, т.к. они потом все равно сократятся. F2/F1= S2/S1       =>       F2 = F1 *S2 / S1 F2 = 500 H *500 см2 / 5 cм2 = 50 000 Н Ответ: Сила F2 = 50 000 H
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