В гирлянде всего 123 красных ,зелёных ,синих и жёлтых шаров .В гирлянде число шаров ,кроме красных ,равно 94 ,число шаров ,кроме зелёных ,-8 , и число шаров ,кроме синих ,-89 .Сколько жёлтых шаров в гирлянде ?

Математика

В гирлянде всего 123 красных ,зелёных ,синих и жёлтых шаров .В гирлянде число шаров ,кроме красных ,равно 94 ,число шаров ,кроме зелёных ,-8 , и число шаров ,кроме синих ,-89 .Сколько жёлтых шаров в гирлянде ?

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