В _____ году до н э архонтом был выбран Солон 1 если должник не сумел отдать долг,то его запрещалось ______ 2 Архонтом мог стать _____ 3 для решения государственных дел стали созывать _____,в котором участвовали _______ 4 с...

История
В _____ году до н э архонтом был выбран Солон 1 если должник не сумел отдать долг,то его запрещалось ______ 2 Архонтом мог стать _____ 3 для решения государственных дел стали созывать _____,в котором участвовали _______ 4 судьи выбирались из _____ 5 Реформы Солона были проведены в _____ Вставить пропущенный слова
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Гость:
1)брать в рабство 2)любой мужчина старше 20 лет
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