В годы революции французский Конвент даровал Шиллеру звание почётного гражданин?? Франции. Как вы думаете,какие заслуги немецкого поэта Конвент счёл достаточными для этой высокой награды?
История
В годы революции французский Конвент даровал Шиллеру звание почётного гражданин?? Франции. Как вы думаете,какие заслуги немецкого поэта Конвент счёл достаточными для этой высокой награды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революционный Конвент во Франции наградил Шиллера за его драму *Разбойники* в числе других 30 выдающихся общественных деятелей Европы званием гражданина Французской республики. Ему послали диплом с подписью Дантона
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