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в горах урала начинается река
в горах урала начинается река
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кама, Белая, Печера, Чусовая, Урал
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