В городе Н живёт 2 миллиона жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п). Сколько взрослых жителей работ ает?
В городе Н живёт 2 миллиона жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п). Сколько взрослых жителей работ ает?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)2000000*0,2=400000 чел дети; 2)2000000-400000=1600000 взрослые; 3)1600000*0,35=560000 чел взрослых не работают; 4)1600000-560000=1040000 чел взрослых работают