в городе n живет 50000 жителей среди них 15 детей и подростков среди взрослых 35 процентов не работает.Сколько взрослых жителей работает?
в городе n живет 50000 жителей среди них 15 детей и подростков среди взрослых 35 процентов не работает.Сколько взрослых жителей работает?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15 детей, 15 тыс. детей или 15 процентов это дети? Если проценты, то 50000*0,15=7500 - дети 50000-7500=42500 взрослое население 42500*0,35=14875 - неработающее взрослое население 42500-14875=27625 - работающее взрослое население Ответ: 27625