В городе построен завод на котором будут работать 840 рабочих следующих профессий: токари, слесари и фрезеровщики . При этом токарей будет втрое , а слесаре вдвое больше , чем фрезеровщиков . Сколько токарей нужно дл...
Математика
В городе построен завод на котором будут работать 840 рабочих следующих профессий: токари, слесари и фрезеровщики . При этом токарей будет втрое , а слесаре вдвое больше , чем фрезеровщиков . Сколько токарей нужно для завода,
Ответ(ы):
Гость:
Токари-3х Слесари-2х Фрезировщики-х 3х+2х+х=840 6х=840 х=840:6 х=140 - Фрезировщики 3*140=420-токарей Ответ:420
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