В городе построен завод на котором будут работать 840 рабочих следующих профессий: токари, слесари и фрезеровщики . При этом токарей будет втрое , а слесаре вдвое больше , чем фрезеровщиков . Сколько токарей нужно дл...

Математика

В городе построен завод на котором будут работать 840 рабочих следующих профессий: токари, слесари и фрезеровщики . При этом токарей будет втрое , а слесаре вдвое больше , чем фрезеровщиков . Сколько токарей нужно для завода,

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