В городе построен завод на котором будут работать 840 рабочих следующих профессий: токари, слесари и фрезеровщики . При этом токарей будет втрое , а слесаре вдвое больше , чем фрезеровщиков . Сколько токарей нужно дл...

Математика
В городе построен завод на котором будут работать 840 рабочих следующих профессий: токари, слесари и фрезеровщики . При этом токарей будет втрое , а слесаре вдвое больше , чем фрезеровщиков . Сколько токарей нужно для завода,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Токари-3х Слесари-2х Фрезировщики-х 3х+2х+х=840 6х=840 х=840:6 х=140 - Фрезировщики 3*140=420-токарей Ответ:420
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Языки
HELP !!!!! Коротке висловлювання ( 5-7 речень ) на тему " Чому я обираю здоровий спосiб життя ? "
Ответить
Русский язык
Каккие вы знаете средства связи пркдложений в тексте???
Ответить
Русский язык
Однокореные слова к слову:поколение
Ответить
Биология
В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения...
Ответить
Физика
Составьте задачу по теме "Прямолинейное равноускоренное движение" Ответ у которой был бы 2м/с
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 0,1(х-2у)+0,2(х+у) срочно надо помогите пж
Ответить
Языки
Два предложений с словом дизайнер
Ответить
Русский язык
Сапоставь своё мнение с текстом из детской энциклопедии. Облако состоит из крохотных капелек воды и кристалликов льда.Капли и кристалликисливаются ...
Ответить
География
На каком материке располагается США? Соседние государства США
Ответить
Математика
Вынеси за скобки наибольший общий делитель коэффициентов: 12а+8b+24c
Ответить