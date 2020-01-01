В городке Брум живет ровно 2020 машинок, часть из них исправна, а часть — неисправна. Каждой машинке задали вопрос: «Если не считать тебя, то кого больше среди остальных жител ей городка — исправных или неисправных ма...
Информатика
В городке Брум живет ровно 2020 машинок, часть из них исправна, а часть — неисправна. Каждой машинке задали вопрос: «Если не считать тебя, то кого больше среди остальных жител ей городка — исправных или неисправных машин?» Когда опросили 1011 машинку, и все ответили, что сломанных больше, опрос прервался. Неисправные машинки всегда лгут, а исправные всегда говорят правду. Сколько же исправных машинок в городке?
Ответ(ы):
Гость:
Если среди опрошенных хоть одна говорила правду, то тогда неисправных не меньше 1010, если все - неправду, то исправных 1010. если среди опрошенных хоть одна говорила неправду, то тогда исправных машин не больше 1010, если все правду, то 1010 - неисправны. ответ : поровну, 1010 исправны (1010 - неисправны)
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