В гостинице свободны только четырёхместные номера. Сколько их потребуется для ра??мещения 374 туристов? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 5 КЛАСС САМА НЕ МОГУ ОДНА!!!!!!!!!!

Математика

В гостинице свободны только четырёхместные номера. Сколько их потребуется для ра??мещения 374 туристов? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 5 КЛАСС САМА НЕ МОГУ ОДНА!!!!!!!!!!

Автор: Гость