В группе пассажиров 30 человек.Их распределяют в вагоны поезда по 6 человек в каждый (начиная с первого выгона). Порядок,по которому распределяют пассажиров случаен. найдите в ероятность что турист П поедет во втором ...
В группе пассажиров 30 человек.Их распределяют в вагоны поезда по 6 человек в каждый (начиная с первого выгона). Порядок,по которому распределяют пассажиров случаен. найдите в ероятность что турист П поедет во втором вагоне.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6/30=0,2, ну или 20%, вообще в ответ пишут десятичную дробь, так что 0,2 - ответ