в хлебной корзине лежат булочки из белого и ржаного хлеба, причем булочки из белого хлеба составляют 5/3 булочек из ржаного хлеба. Какое количество бу лочек может быть в этой корзине?

Т. к. количество булочек целое, то количество ржаных булочек должно делиться на 3 (3, 6, 9, ...). Тогда белых булочек будет 5, 10, 15, ..., а всего в корзине может быть (если влезет) 8, 16, 24, ...