В яблоневом саду собрали 135 кг яблок. из них две девятых употребили на приготовлен??е варенья, а из двух третих оставшихся яблок выжали сок. Яблоки , оставшиеся после приготовления варенья и сока , продали на рынке.Сколько кг ...

Математика

В яблоневом саду собрали 135 кг яблок. из них две девятых употребили на приготовлен??е варенья, а из двух третих оставшихся яблок выжали сок. Яблоки , оставшиеся после приготовления варенья и сока , продали на рынке.Сколько кг яблок истратили на варенье, сколько-на сок и сколько продали на рынке

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