В яблоневом саду собрали 135 кг яблок. из них две девятых употребили на приготовлен??е варенья, а из двух третих оставшихся яблок выжали сок. Яблоки , оставшиеся после приготовления варенья и сока , продали на рынке.Сколько кг ...
Математика
В яблоневом саду собрали 135 кг яблок. из них две девятых употребили на приготовлен??е варенья, а из двух третих оставшихся яблок выжали сок. Яблоки , оставшиеся после приготовления варенья и сока , продали на рынке.Сколько кг яблок истратили на варенье, сколько-на сок и сколько продали на рынке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135:9=15 15•2=30(кг.)-варенье. 135:3=45 45•2=90(кг.)-сок. 30+90=120(кг.)-всего. 135-120=15(кг.)-на рынок.
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