В ящике 42 кг. моркови свёклы в 3 раза меньше чем моркови а редьки на 20кг больше чем свеклы ск. всего овощей??

Математика

В ящике 42 кг. моркови свёклы в 3 раза меньше чем моркови а редьки на 20кг больше чем свеклы ск. всего овощей??

Автор: Гость