В ящике 42 кг. моркови свёклы в 3 раза меньше чем моркови а редьки на 20кг больше чем свеклы ск. всего овощей??
Математика
В ящике 42 кг. моркови свёклы в 3 раза меньше чем моркови а редьки на 20кг больше чем свеклы ск. всего овощей??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42:3=14(кг)-свёкла 14+20=34(кг)-редька 42+14+34=90(кг)-всего Ответ: 90кг всего
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