В ящике лежат шары 8 красных 4 синих и 5 зеленых Сколько шаров надо вынуть не глядя чтоб среди них наверняка оказалось 3 шара разных цветов

Математика

В ящике лежат шары 8 красных 4 синих и 5 зеленых Сколько шаров надо вынуть не глядя чтоб среди них наверняка оказалось 3 шара разных цветов

Автор: Гость