В ящике лежат шары 8 красных 4 синих и 5 зеленых Сколько шаров надо вынуть не глядя чтоб среди них наверняка оказалось 3 шара разных цветов
Математика
В ящике лежат шары 8 красных 4 синих и 5 зеленых Сколько шаров надо вынуть не глядя чтоб среди них наверняка оказалось 3 шара разных цветов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НАДА 7 КРАСНЫХ 3 СИНИХ И 4 ЗЕЛЁНЫХ
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