В языке крокс,как и в русском языке,парные по твердости мягкости согласные звуки обозначаются одной и той же буквой.Сравни написание слов на этих языках и догадайся,как обозначается твердость и мягкость согласных звуков в языке...
Русский язык
В языке крокс,как и в русском языке,парные по твердости мягкости согласные звуки обозначаются одной и той же буквой.Сравни написание слов на этих языках и догадайся,как обозначается твердость и мягкость согласных звуков в языке КРОКС.Запиши несколько слов по правилам языка КРОКС.Ваза,шест,дети,книга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаса - ваза, жезд - шест, теди - дети, гника - книга... Так что ли? Не очень понимаю смысл подобных заданий...
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