В языке крокс,как и в русском языке,парные по твердости мягкости согласные звуки обозначаются одной и той же буквой.Сравни написание слов на этих языках и догадайся,как обозначается твердость и мягкость согласных звуков в языке...

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В языке крокс,как и в русском языке,парные по твердости мягкости согласные звуки обозначаются одной и той же буквой.Сравни написание слов на этих языках и догадайся,как обозначается твердость и мягкость согласных звуков в языке КРОКС.Запиши несколько слов по правилам языка КРОКС.Ваза,шест,дети,книга.

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