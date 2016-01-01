В июне 2016 года курс британского фунта по отношению к доллору резко снизился до значений 1985 года. Это крупнейший одномоментный спад британской валюты за всю историю. Какое событие стало причиной данного спада?
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В июне 2016 года курс британского фунта по отношению к доллору резко снизился до значений 1985 года. Это крупнейший одномоментный спад британской валюты за всю историю. Какое событие стало причиной данного спада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выход Великобритании из Евросоюза. "Азиатские фондовые индексы резко снижаются из-за решения британцев отказаться от членства в Евросоюзе. Больше всего страдают акции компаний, так или иначе связанных с британской экономикой."
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